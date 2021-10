Le nombre de cas actifs de COVID-19 ont doublé en cinq jours au Nunavik et atteignent maintenant 114. Les collectivités de Salluit (48 cas pour une population de 1241 habitants) et de Kangirsuk (49 cas pour une population de 466 habitants) sont particulièrement touchées.

Ariane Lacoursière La Presse

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) rapporte aussi 9 cas actifs à Ivujivik, 2 à Kangiqsujuaq, 5 à Kuujjuaq et 1 à Quaqtaq. Le village de Kangiqsualujjuaq ne compte aucun cas actif, mais la RRSSSN estime qu’il y a « évidence de transmission communautaire ».

La maison Ullivik à Dorval, qui accueille des patients inuits venant se faire soigner au Sud rapporte aussi 8 cas actifs de COVID-19.

Le virus se répand depuis quelques semaines dans la région nordique. La collectivité d’Ivujivik est tombée en niveau d’alerte rouge le 15 octobre. Puis Kangirsuk (17 octobre), Salluit (20 octobre), Kuujjuaq (21 octobre) et Kangiqsualujjuaq (22 octobre) ont subi le même sort. Les lieux publics non essentiels et les écoles y sont fermés. Les rassemblements sont interdits. Certaines de ces collectivités sont aussi soumises à des couvre-feux entre 22 h et 7 h. Toutes les autres collectivités sont au palier orange jusqu’au 3 novembre.

« La couverture vaccinale, entre le 19 septembre et le 17 octobre, a augmenté de 5 % pour l’ensemble de la population » et atteint 59 % chez les 12 ans et plus du territoire, écrit la RRSSSN sur Facebook. « Les efforts doivent être maintenus pour atteindre l’objectif de 75 % », indique la RRSSSN.

Il y a cinq jours, la région rapportait 55 cas actifs de COVID-19 et parlait déjà d’une éclosion sans précédent. « C’est la première fois que nous faisons face à une situation de cette envergure », avait indiqué la porte-parole de la RRSSSN, Josée Levesque.

Sur Twitter, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière a indiqué être en contact avec les autorités locales.