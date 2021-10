(Ottawa) Le gouvernement Trudeau annonce l’arrivée d’une preuve de vaccination pancanadienne standardisée pour les voyages, qui devrait éventuellement servir de document pour les périples à l’étranger. La preuve est quasi identique à celle déployée par le Québec, mais avec sa feuille d’érable, Ottawa estime que la sienne sera plus facilement reconnue ailleurs au pays et dans le monde.

Mélanie Marquis La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce jeudi matin en conférence de presse à l’extérieur de l’hôpital pour enfants d’Ottawa. La preuve vaccinale standardisée peut être téléchargée ici. On la distingue des autres, dont la VaxiCode, celle du Québec, à la présence du drapeau canadien dans le haut du document.

Le document bilingue qui contient le code QR peut être téléchargé et conservé sur un appareil mobile. Il est aussi possible de l’imprimer. À l’instar de VaxiCode, la preuve nationale contient le nom de son détenteur, sa date de naissance, le type de vaccin reçu et le numéro de son lot, ainsi que les dates d’administration.

IMAGE TIRÉE DU SITE DU GOUVERNEMENT DU CANADA Spécimen de la preuve vaccinale standardisée canadienne

La preuve de vaccination canadienne standardisée contre la COVID-19 est offerte dès maintenant aux résidants de plusieurs provinces, dont le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que les trois territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon, Nunavut).

Le Canada « collabore également avec des partenaires internationaux pour que cette preuve de vaccination soit reconnue et acceptée à l’étranger, de sorte qu’elle puisse également être utilisée pour faciliter les voyages dans le monde entier », a-t-on indiqué dans un document gouvernemental.

La certification vaccinale pourra être utilisée comme preuve pour monter à bord des avions et des trains VIA Rail et Rocky Mountaineer, qui n’accepteront plus de voyageurs non adéquatement vaccinés à compter du 30 octobre prochain – il y a un délai de grâce d’un mois, jusqu’au 30 novembre prochain.

Les personnes qui ont été vaccinées à l’extérieur du Canada devront s’adresser aux autorités de la province ou du territoire où elles habitent pour voir s’il est possible d’enregistrer leurs documents de vaccination pour obtenir la preuve canadienne.

Par ailleurs, pour les voyageurs dont la province n’a pas encore la preuve de vaccination standardisée, il reste possible de continuer à utiliser la preuve de vaccination émise par leur province pour les voyages nationaux ou internationaux, a noté le gouvernement.

L’annonce survient un peu plus d’une semaine après que les États-Unis ont annoncé la réouverture de la frontière terrestre pour les Canadiens adéquatement vaccinés. Il sera possible de la franchir à compter du 8 novembre prochain.

Si les quelque 4 millions de Canadiens qui ont reçu deux vaccins différents seront considérés adéquatement vaccinés par les États-Unis, ce n’est pas nécessairement le cas dans les autres pays où ils voudraient voyager, et où les autorités exigent la pleine vaccination.

Ottawa s’active présentement auprès « d’autres pays et de ses partenaires internationaux pour les encourager à reconnaître les personnes ayant reçu des calendriers de vaccination mixtes ou des intervalles prolongés de doses comme étant entièrement vaccinées », a-t-on assuré dans une note d’information gouvernementale.