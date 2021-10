Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec est de 342 pour les dernières 24 heures, et quatre nouveaux décès sont enregistrés, selon le bilan de mardi du ministère de la Santé.

Mathieu Perreault La Presse

Le nombre d’hospitalisations a chuté de 303 à 297 par rapport à lundi. Il y a eu 25 nouvelles hospitalisations et 31 congés. Le nombre de patients COVID-19 aux soins intensifs a aussi diminué, de 77 à 75.

La diminution de la sévérité de la quatrième vague se poursuit donc. Lors du bilan de vendredi, 676 nouveaux cas et 6 décès avaient été annoncés, et lundi 410 nouveaux cas et 5 décès.

Le nombre de doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures a été de 6705, contre 5186 lundi et 13 279 vendredi.

Par ailleurs, le quart des Québécois ont commencé à travailler à domicile et les trois quarts ont moins de satisfaction dans leur vie sociale à cause de la pandémie, selon une étude publiée mardi par l’Institut de la statistique du Québec.

Les trois quarts des Québécois se sont inquiétés pour la santé d’un proche, 5 % ont augmenté leur consommation de cigarettes, et la proportion de ceux qui ont augmenté et diminué leur consommation d’alcool est presque similaire, respectivement 14 % et 17 %.

