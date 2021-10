La liste comprend les centres hospitaliers, les CHSLD, les CLSC, les centres de réadaptation, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial et les résidences privées pour aînés (RPA).

(Québec) À compter de ce vendredi, les personnes âgées de 13 ans et plus doivent présenter leur passeport vaccinal afin d’accéder à plusieurs établissements de santé et de services sociaux du Québec.

La Presse Canadienne

La mesure s’applique notamment aux personnes proches aidantes, aux accompagnateurs et aux visiteurs.

Cependant, le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit de nombreuses exceptions. Ainsi, le passeport vaccinal ne sera pas exigé aux personnes qui accèdent à un de ces lieux pour y recevoir des services de santé ou des services sociaux. Cela inclut les participants à un projet de recherche.

C’est aussi le cas, notamment, de celles qui accompagnent un enfant âgé de moins de 14 ans, de celles en compagnie d’une personne qui accouche, des accompagnateurs d’une personne qui visite un proche en fin de vie ou des gens qui accompagnent une personne inapte à consentir aux soins requis par son état de santé.