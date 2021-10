COVID-19

« Toute notre vie débutait »

Mélodie Trépanier-Léger, 21 ans, entamait sa vie d’adulte. Fiancés, la jeune femme et son conjoint prévoyaient avoir un enfant, et rénovaient leur nouvel appartement. Mais, en un claquement de doigts, le quotidien de Mélodie a basculé. Fermement opposée à la vaccination, elle a contracté la COVID-19 et se trouve dans le coma depuis le 29 septembre aux soins intensifs de l’hôpital Royal Victoria, à Montréal.