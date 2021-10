Québec a recensé dimanche 612 nouveaux cas de COVID-19 et 3 morts supplémentaires liées au virus. Les hospitalisations sont en légère baisse, avec un patient de moins que la veille.

Mayssa Ferah La Presse

Ces nouvelles données rapportées dimanche portent à 546 la moyenne de nouveaux cas quotidiens calculée sur sept jours.

Au total, 296 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées dans la province. Parmi elles, 80 se trouvent aux soins intensifs, soit 4 de moins que samedi.

La majorité des hospitalisations impliquent des personnes qui n’ont pas reçu de vaccin contre la COVID-19 ou qui ont reçu leur première injection depuis moins de 14 jours.

Le nombre d’éclosions actives est de 496, indique la Santé publique.

Un total de 27 037 analyses ont été réalisées le 8 septembre. Le taux de positivité a crû d’un dixième de point, à 2,0.

Les autorités ont aussi indiqué que 11 921 doses de vaccin, dont 8306 deuxièmes doses, avaient été administrées en 24 heures, pour un total de plus de 13,1 millions.

Le pourcentage de personnes âgées de 12 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 90 %. On signale aussi qu’environ 80 % de la population québécoise a reçu sa deuxième dose.

Possibles manifestations sur les ponts

Des opposants aux diverses mesures sanitaires et à la vaccination incitent les résidants à bloquer les ponts et les autoroutes la semaine prochaine. La Sûreté du Québec (SQ) gardera l’œil ouvert, notamment sur les ponts Samuel-De Champlain et Jacques-Cartier.

Environ 500 personnes ont signalé sur la page Facebook d’une manifestation prévue le 15 octobre leur intention d’y participer.

« Ceux qui veulent [bloquer] les ponts de Québec et Pierre Laporte, rejoignez-vous », écrivent les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Ils suggèrent aux participants de rouler à 60 km/h sur les autoroutes partout au Québec pour occasionner des embouteillages. « Dès le 15 octobre, nous ferons cela à chaque jour », ajoutent-ils.

« On est au fait de la situation. On rappelle que le mandat de la SQ, c’est d’abord de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité, tout en assurant la libre circulation sur les routes. Comme dans tout évènement comportant des possibilités de débordement, on sera sur les lieux », indique l’agente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole du corps de police.

Avec La Presse Canadienne