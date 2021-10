COVID-19

Doses de vaccin en voie d’être périmées

Ottawa et Québec se veulent rassurants

(Ottawa et Québec) Le Canada dispose d’une réserve d’environ 18 millions des doses de vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna. Or, une partie approche la date de péremption. Ottawa entend « minimiser le gaspillage », alors qu’il doit trancher sur la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans et sur l’administration d’une troisième dose pour la population générale. À Québec, on promet un « suivi serré ».