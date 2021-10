(Ottawa) Les fonctionnaires fédéraux qui ne sont pas encore adéquatement vaccinés ont jusqu’au 29 octobre pour relever les manches, sans quoi ils seront placés en congé sans solde le 15 novembre. Quant aux Canadiens qui souhaitent voyager en avion ou en train, ils doivent aussi faire vite : à compter du 30 octobre, une preuve vaccinale leur sera demandée, et dès le 30 novembre, il n’y aura plus de passe-droit.

Mélanie Marquis La Presse

Le gouvernement Trudeau a présenté mercredi les détails de la politique vaccinale qu’il s’était engagé à mettre en œuvre tout juste avant le déclenchement de l’élection, et qui entre en vigueur dès aujourd’hui. Le plan prévoit des exemptions pour ceux qui ont des contre-indications médicales ou qui invoqueront des motifs religieux.

Les dizaines de milliers d’employés de l’administration publique fédérale, y compris ceux à l’emploi de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les membres des Forces armées, attesteront leur statut vaccinal via une plateforme web. Celle-ci servira de banque de données au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, et elle respecte les exigences en matière de vie privée, a-t-on assuré.

Les fonctionnaires non vaccinés qui ne bénéficient d’aucune exemption demeureront en congé administratif jusqu’à ce que leur statut vaccinal change ou que la politique ne soit plus requise, tandis que ceux qui ont eu une exemption devront se faire dépister chaque semaine, aux frais de l’employeur, a-t-on spécifié lors d’une séance d’information technique.

En allant de l’avant avec cette politique, le gouvernement, qui est le principal employeur au Canada, espère encourager d’autres employeurs au pays à l’imiter. À l’heure actuelle, Ottawa ignore à combien s’établit le taux de vaccination de ses fonctionnaires, mais on soupçonne qu’il est le même que pour la population en général.

Le premier ministre désigné Justin Trudeau s’est félicité en conférence de presse de l’implantation de ces contraintes, figurant parmi « les plus sévères au monde », arguant au passage que « lorsqu’il s’agit d’assurer votre sécurité et celle de votre famille, lorsqu’il s’agit d’éviter des confinements, l’heure n’est pas aux demi-mesures ».

Invité à expliquer pour quelle raison le fédéral se satisfait d’une attestation plutôt que d’une preuve vaccinale en bonne et due forme, il a soutenu que le fait de mentir entraînerait des « conséquences sévères ». Celles-ci peuvent aller jusqu’au congédiement, selon ce qui a été précisé lors de la séance d’information technique. Il a aussi été noté, au sujet des exemptions religieuses, que les principaux leaders religieux sont pour les vaccins.

Une « conviction personnelle » antivaccin ne sera « pas assez » pour réclamer une exemption, a par ailleurs souligné Justin Trudeau.

Les voyageurs aussi contraints

Aux Canadiens non vaccinés qui ont des plans de voyage aérien ou ferroviaire, on avait ce message à lancer, mercredi, au gouvernement : « Si vous prévoyez voyager au cours des semaines à venir, vous devez prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner dès maintenant », a tranché un cadre supérieur au cours de la séance destinée aux médias.

Car dès le 30 octobre, aucun passager non adéquatement vacciné contre la COVID-19 âgé de 12 ans et plus n’aura l’autorisation de monter à bord d’un aéronef, d’un train de VIA Rail ou d’un bateau. Il y aura une période de grâce d’un mois, jusqu’au 30 novembre, pendant laquelle un résultat négatif à un test moléculaire pourra servir temporairement de laissez-passer.

« Si vous n’êtes pas encore vacciné et que vous souhaitez voyager cet hiver, laissez-moi être clair : il n’y aura que quelques exceptions extrêmement rares. […] Pour la très, très vaste majorité des gens, les règles sont très simples : pour voyager, il faut être vacciné », a résumé Justin Trudeau, qui était accompagné de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, en conférence de presse au Parlement.

Un « enjeu » pour les conservateurs

Les règles entourant les voyages s’appliquent aussi aux parlementaires. Un député ou un sénateur qui doit monter à bord d’un avion ou d’un train pour se rendre sur la colline du Parlement devra donc être pleinement vacciné, a confirmé le premier ministre désigné.

Pendant la campagne électorale, le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, avait refusé net de dire si ses candidats avaient tous tendu le bras pour se faire vacciner. Alors oui, il s’agira potentiellement d’un « enjeu » avec lequel la formation devra composer, alors que la rentrée parlementaire approche à grands pas, a lâché Justin Trudeau.

Le premier ministre désigné a profité de cette occasion pour spécifier qu’un passeport vaccinal pour les voyages à l’international devrait arriver « dans les prochaines semaines », et il a également réitéré sa promesse de déposer un projet de loi visant à criminaliser les menaces et le harcèlement contre les travailleurs de la santé.

Les mesures présentées mercredi feront l’objet d’une révision tous les six mois. Les fonctionnaires dont le refus de se faire vacciner sans justification valable aura valu un congé sans solde le demeureront jusqu’à ce que leur statut vaccinal change, ou si les contraintes n’ont plus raison d’être, en fonction de la situation épidémiologique.