(Ottawa) L’obligation de fournir une preuve de vaccination pour les personnes de 12 ans et plus désirant prendre le train ou l’avion au pays pourrait entrer en vigueur d’ici la fin octobre, selon la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu.

Joël-Denis Bellavance La Presse

La ministre a indiqué que certains détails de cette mesure, qui a été promise par les libéraux de Justin Trudeau durant la dernière campagne électorale, doivent encore être peaufinés. Mais elle a précisé, lors d’une conférence de presse vendredi visant à faire le point sur la pandémie de COVID-19, que tous les efforts sont déployés pour que cette règle entre en vigueur d’ici la fin du mois.

« Selon ce que j’en comprends, le ministère des Transports estime que cela sera possible d’ici la fin octobre au Canada », a indiqué Mme Hajdu.

Quant à la vaccination obligatoire des employés du gouvernement fédéral – une autre promesse des libéraux durant la dernière campagne –, Mme Hajdu n’a pas été en mesure de donner un échéancier plus précis. Elle a indiqué que les pourparlers se poursuivent entre le gouvernement fédéral et les syndicats afin d’établir l’étendue de cette mesure.

« Nous agissons aussi rapidement que possible sur les deux fronts pour offrir aux gens des lieux de travail sûrs et pour assurer la sécurité des personnes qui voyagent au Canada », a insisté la ministre.

Par ailleurs, Mme Hajdu a réitéré que Santé Canada compte approuver rapidement l’utilisation du vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans dès que la compagnie Pfizer aura soumis les données de ses études démontrant qu’il est efficace et sûr pour cette tranche de la population.

« Je sais que beaucoup d’entre vous sont impatients de savoir quand les vaccins pourraient être disponibles pour les moins de 12 ans. Nous attendons actuellement que les entreprises soumettent des demandes pour les 5 à 11 ans et une fois la demande reçue, Santé Canada pourra procéder rapidement à son examen approfondi », a-t-elle indiqué.

Selon la Dre Supriya Sharma, conseillère médicale en chef de Santé Canada, le Ministère devrait recevoir d’ici la mi-octobre une soumission de Pfizer pour son vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans.

Rappelons que Pfizer a terminé ses études cliniques pour la vaccination des enfants et a soumis ses données brutes à la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, mais n’a pas encore soumis une soumission formelle.

La Dre Sharma a dit que Santé Canada devrait recevoir à son tour les données brutes au début de la semaine prochaine et devra attendre encore quelques jours avant d’obtenir la soumission formelle de Pfizer à son tour.

« Nous nous attendons à ce qu’elle arrive probablement avant la mi-octobre », a-t-elle précisé.

La Dre Sharma n’a pas voulu s’avancer sur un échéancier pour l’approbation du vaccin de Pfizer pour les enfants, qui a une dose plus faible et une différente formule.

Elle a soutenu que Santé Canada l’autorisera seulement s’il est sûr pour cette tranche d’âge. Moderna prépare aussi un vaccin qui pourra être administré aux 5 à 11 ans.

Avec La Presse Canadienne