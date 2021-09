COVID-19

Étude menée au Québec

Une excellente efficacité vaccinale, selon l'INSPQ

Les vaccins contre la COVID-19 ont une efficacité de plus de 97 % contre les décès et de 92 % contre les hospitalisations, même en présence du variant Delta, indique une nouvelle étude de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publiée mercredi. Qui plus est, cette excellente efficacité vaccinale est aussi durable.