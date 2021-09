(Québec) Le gouvernement Legault ouvre la porte à la fin du port du masque dans les lieux publics après la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui doit s’amorcer - si Santé Canada donne le feu vert - cet automne. Ce dernier groupe aura un « impact important sur la contamination ».

Fanny Lévesque La Presse

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a évoqué que la mesure du port du masque obligatoire dans les lieux publics « pourrait être révisée à un certain moment » quand « on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment de 5 à 11 ans ». Québec a procédé jeudi à l’annonce d’une série de mesures d’allégements pour les concerts, spectacles et évènements sportifs.

« L’obligation du port du masque dans des lieux publics […] la Santé publique nous a indiqué, puis vous pourrez questionner [le Dr Arruda], que cette obligation pourrait être révisée à un certain moment. […] On pourra réviser ça, mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans, qui ont un impact important sur la contamination », a-t-il soutenu.

Le ministre Dubé a par la suite appuyé sur le « pourrait », rappelant que la bataille contre la COVID-19 était loin d’être gagnée et que le mois d’octobre comporte son lot de risques alors que les gens vont se réunir davantage à l’intérieur avec l’arrivée de l’automne.

« Quand on va avoir vacciné les 5 à 11 ans, particulièrement si on a de bons taux de vaccination, il va ne rester que les tout-petits de 0 à 4 ans, qui sont moins en contact social », a pour sa part expliqué le Dr Horacio Arruda. Au sujet de la couverture vaccinale recherchée chez les 5 à 11 ans, le Dr Arruda a fait savoir qu’il n’avait pas encore établi de cible précise.

« On n’associe pas une couverture vaccinale à : on enlève le masque. Ce n’est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut regarder l’effet épidémiologique, c’est beaucoup plus complexe comme analyse. Peut-être qu’on aurait des couvertures à 80 % ou à 64 % puis on serait capables d’enlever le masque pareil parce que la situation serait sous contrôle en termes de transmission », a-t-il ajouté.

Toujours en attente de l’homologation d’un vaccin pour enfants, le Dr Arruda a affirmé cette semaine qu’il s’attend à vacciner le groupe des 5 à 11 ans à la fin octobre, début novembre. Santé Canada n’a pas encore reçu une demande de Pfizer-BioNtech pour l’approbation de son vaccin pour ce groupe d’âge. La semaine dernière, les deux entreprises ont annoncé que leur vaccin était « sûr » pour ces enfants. Le dosage fixé à 10 microgrammes – contre 30 pour les personnes plus âgées – déclenche une réponse immunitaire « robuste ».

Le gouvernement Legault explique par ailleurs qu’il lancera sous peu une campagne d’information pour sensibiliser les parents à la vaccination des enfants. « Je tiens à vous dire qu’il n’y a aucun enfant qui va être vacciné au Québec sans le consentement des parents », a assuré le Dr Arruda. Un sondage de l’INSPQ montre que 86 % des parents ont l’intention de faire vacciner leur enfant.