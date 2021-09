COVID-19

COVID-19 à l’école

Le variant Delta est-il pire pour les enfants ? Non, il est juste plus contagieux

Des experts américains avancent qu’il n’y a aucune preuve solide que le variant Delta rend les enfants et les adolescents plus malades que les variants précédents. Et ce, même si le Delta a entraîné une augmentation des infections chez les enfants parce qu’il est plus contagieux.