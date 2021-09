Une vingtaine d’opposants à la vaccination ont manifesté devant l’école secondaire Henri-Bourassa, à Montréal-Nord, sur l’heure du midi. Le gouvernement Legault envisage une loi spéciale pour tenir des manifestants éloignés des écoles et hôpitaux.

Mayssa Ferah La Presse

Les manifestants ont interpellé plusieurs jeunes, curieux et surpris du branle-bas de combat devant leur école. Haut-parleurs en main, les manifestants tentaient de convaincre les jeunes de ne pas se faire vacciner. Quelques-uns distribuaient des pamphlets aux adolescents, sous les regards impassibles des policiers.

Des contre-manifestants en colère se sont présentés sur place pour interrompre l’évènement.

Parmi eux, plusieurs sont des parents outrés « qu’on intimide des jeunes ».

« J’ai une ado de 16 ans. Si ça se passait à l’école de ma fille, je serais hors de moi. Le but de ma présence, c’est de les interrompre pour qu’ils cessent leur désinformation », explique Raymond Fillion.

« L’intimidation des enfants, c’est non. Ça me trouble. Il y a des limites à ce que la police et la direction de l’école peut faire, mais en tant que citoyen, on peut au moins leur montrer qu’on est pas d’accord », estime Véronique Louvain, mère de deux enfants de 15 et 7 ans.

En conférence de presse, le premier ministre François Legault a fait savoir qu'il envisageait une loi spéciale pour empêcher la tenue de telles manifestations. « On n’exclut rien, on est en train de regarder nos options. C’est inacceptable de voir des manifestants antivaccins devant nos écoles, nos hôpitaux. Je ne peux pas tolérer ça », a-t-il dit.