Le bilan de la pandémie au Québec s’est alourdi mardi alors que la province a rapporté neuf décès supplémentaires. Le nombre de nouveaux cas demeure toutefois stable tandis que les hospitalisations diminuent.

Pierre-André Normandin La Presse

Les neuf décès supplémentaires rapportés portent à trois la moyenne quotidienne des décès calculée sur sept jours.

La hausse des décès survient principalement chez les Québécois de 70 ans et plus, mais aussi chez ceux de 50 à 69 ans. Alors que la moyenne d’âge des décès était de 85 ans durant les deux premières vagues, la moyenne est présentement de 74 ans en cette quatrième vague.

Les 587 nouveaux cas portent la moyenne quotidienne à 748. La tendance est ainsi stable par rapport à la semaine dernière.

L’apparente stabilité des nouveaux cas s’explique en grande partie par une baisse marquée des cas chez les 20 à 29 ans. Ceux-ci ont vu leurs cas diminuer de 23 % en une semaine. À l’inverse, leurs cadets continuent d'observer une hausse de 16 %. On recense présentement 155 nouveaux cas par jour chez les moins de 10 ans.

Le nombre de personnes hospitalisées a diminué pour s’établir à 274, soit six de moins que la veille. Du nombre, 86 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de six.

On continue d’enregistrer une hausse des hospitalisations chez les personnes non vaccinées. Chaque jour, un peu plus de 25 d’entre elles doivent être admises dans les hôpitaux, contre sept pleinement vaccinées. Voilà, les gens ayant reçu deux doses sont trois fois plus nombreux que ceux n’ayant pas encore relevé leur manche. Ainsi, le taux quotidien d’hospitalisation des non vaccinés est de 12,7 par million, contre 1,2 pour les pleinement vaccinés.

Les nouveaux cas continuent d’ailleurs de se concentrer chez les non vaccinés. Ceux-ci affichent un taux de propagation de 265 nouveaux cas par million, contre 28 chez les pleinement vaccinés.

La vaccination progresse à un rythme lent. Le Québec rapporte avoir administré 10 204 doses lundi, pour un total de 12,8 millions. À ce jour, 77,5 % des Québécois ont reçu au moins une dose et 72,5 % de la population a reçu ses deux doses.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.