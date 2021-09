Le Québec a déclaré lundi 679 nouveaux cas de COVID-19. Les hospitalisations continuent d’augmenter et un décès supplémentaire a été recensé.

Ariane Krol La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Les 679 nouveaux cas portent à 754 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est ainsi à la hausse de 4 % sur une semaine.

On compte 280 patients hospitalisés, dont 93 aux soins intensifs. Il s’agit d’une hausse de trois hospitalisations et de cinq patients aux soins intensifs depuis dimanche.

Les 280 personnes hospitalisées présentement au Québec en raison de la COVID-19 représentent une hausse de 23 % sur une semaine.

Les non vaccinés continuent d’être plus durement touchés par la quatrième vague. On recense en moyenne 25 hospitalisations par jour chez ceux n’ayant pas reçu de vaccin, contre sept chez ceux ayant reçu leurs deux doses.

Le ministère de la Santé a par ailleurs rapporté un décès supplémentaire, portant le nombre total à 11 326 depuis le début de la pandémie. Ce décès supplémentaire rapporté lundi maintient toutefois la moyenne quotidienne à trois par jour.

Laval continue d'être la région la plus touchée, mais observe une nette tendance à la baisse. On y recense en moyenne chaque jour 16 nouveaux cas par 100 000 habitants, en baisse de 23 % sur une semaine. Les Laurentides et Montréal continuent quant à elles d'observer une tendance à la hausse.

Signe que la quatrième vague ne touche pas uniquement la métropole, Chaudière-Appalaches vient d’entrer statistiquement en zone rouge, en affichant 10 nouveaux cas par 100 000 habitants. Sa voisine, la Capitale-Nationale, résiste toutefois avec 2,5 nouveaux cas par 100 000 habitants.

Le nombre de prélèvements effectués s’est élevé à 24 415, en baisse par rapport au précédent bilan (27 562).

Sur le front de la campagne de vaccination, 8489 nouvelles doses de vaccin ont été administrées dans les dernières 24 heures, auxquelles s’ajoutent 417 doses prodiguées avant le 19 septembre, portant le bilan à 12 760 773 doses administrées au Québec. En incluant 168 371 doses injectées à l’extérieur de la province, ce sont 12 929 144 doses qui ont été reçues par des résidants du Québec.

