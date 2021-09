Le Québec a rapporté samedi une hausse de 821 nouveaux cas de COVID-19 et de 3 décès. Les hospitalisations sont en hausse.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux recense 821 nouveaux cas de COVID-19. Les nouveaux cas rapportés samedi portent la moyenne quotidienne à 751.

Les plus récentes données dans la province font état de trois nouveaux décès.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 264 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit 2 de plus que la veille. On compte désormais 89 personnes aux soins intensifs, une diminution de 6.

Le nombre de tests réalisés le 17 septembre s’est élevé à 32 195. Le taux de positivité est à 2,4 %, soit toujours en bas du seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé.

Jusqu’à maintenant, plus de 60 000 cas de variants préoccupants ont été identifiés au Québec depuis le début de la pandémie, dont 45 6437 cas du variant alpha et 10 342 du variant delta. Au cours de la dernière semaine, 61,6 % des cas recensés étaient le variant Delta.

Plus de 20 000 nouvelles injections

Vendredi, 21 000 injections supplémentaires ont été administrées. De ceux-ci, 6936 personnes ont tendu le bras pour la première fois.

« [21 000] doses ont été administrées [vendredi] dont plus de 1000 doses aux travailleurs de la santé, mais il faut continuer. Il n’est jamais trop tard pour se faire vacciner, c’est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres », a indiqué samedi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

Jusqu’à présent, 88 % de la population de 12 ans et plus a reçu sa première dose et 82 % ont reçu leur deuxième.