PHOTO JOSEPH PREZIOSO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Les chercheurs des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont analysé un échantillon de près de 3700 adultes hospitalisés pour un COVID-19 associé à des symptômes graves, entre le 11 mars et le 15 août 2021, soit une période qui précède et inclut la prédominance du variant Delta.