Les hospitalisations continuent d’augmenter rapidement au Québec, particulièrement aux soins intensifs, en raison de la COVID-19. Des 16 personnes admises aux soins intensifs jeudi, aucune n’avait été vaccinée.

Pierre-André Normandin La Presse

La province rapporte vendredi 837 nouveaux cas ainsi que trois décès supplémentaires. Cette quatrième vague touchant le Québec est principalement alimentée par l’arrivée du variant Delta. Celui-ci représente désormais plus des deux tiers des nouveaux cas de COVID présentement dépistés.

On recense présentement 262 personnes hospitalisées, soit six de plus que la veille. Du nombre, 95 se trouvent aux soins intensifs. Il s’agit d’une hausse de huit par rapport à la veille.

Les séjours aux soins intensifs ont augmenté du tiers depuis une semaine, signe de la pression sur le réseau hospitalier. Une personne admise aux soins intensifs passera en moyenne 18,8 jours à l’hôpital.

La hausse des hospitalisations se concentre chez les non-vaccinés. Bien qu’ils représentent moins du quart de la population, ils représentent les trois quarts des hospitalisations. Ils sont en effet en moyenne 23 non-vaccinés par jour à devoir être admis à l’hôpital après avoir contracté la COVID-19. Cela représente un taux de 11,3 hospitalisations par million de non-vaccinés. En comparaison, six personnes pleinement vaccinées sont admises à l’hôpital quotidienne, soit une par million de pleinement vaccinés.

L’impact de la vaccination se fait particulièrement sentir aux soins intensifs. Des 16 personnes qui ont dû y être admises ces 24 dernières heures, aucune n’était vaccinée.

« La vaccination permet de limiter la pression sur nos hôpitaux. Il faut continuer d’aller chercher ses deux doses. Il n’est jamais trop tard pour se faire vacciner », a insisté le ministre de la Santé Christian Dubé.

Les 837 nouveaux cas rapportés vendredi portent à 775 la moyenne quotidienne. La tendance demeure à la hausse de 16 %, mais celle-ci marque un certain ralentissement.

Les trois décès supplémentaires portent à deux la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est en légère hausse pour les décès.

À ce jour, 6,2 millions de Québécois ont reçu leurs deux doses, soit 72 % de la population.