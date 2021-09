Le Québec continue d’enregistrer une hausse des cas de COVID-19 ainsi que des hospitalisations. La province rapporte jeudi 782 nouveaux cas et deux décès supplémentaires.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 782 nouveaux cas portent à 781 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est ainsi à la hausse de 20 % depuis une semaine.

On recense présentement 256 personnes hospitalisées, soit six de plus que la veille. Du nombre, 87 se trouvent aux soins intensifs, soit deux de plus. Sur une semaine, la tendance des hospitalisations est en hausse de 30 %.

Les deux décès portent à trois la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. C’est davantage que la moyenne d’un décès observée la semaine dernière.

La majorité des nouveaux cas continue à se concentrer chez les non-vaccinés, soit 555 en moyenne par jour. Ils affichent ainsi un taux de 272 nouveaux cas par jour par million de personnes.

En comparaison, les pleinement vaccinés rapportent 176 nouveaux cas en moyenne par jour, soit un taux de 29 nouveaux cas par million de personnes.

Les hospitalisations aussi surviennent nettement plus chez les non-vaccinés. Le Québec enregistre 21 hospitalisations par jour de non-vaccinés, contre six chez les pleinement vaccinés.

À ce jour, 77,1 % de tous les Québécois —tous âges confondus— ont été vaccinés au moins une fois et 71,8 % deux fois.