Montréal observe une accélération des hospitalisations liées à la COVID-19 et la grande majorité de ces patients ne sont pas adéquatement vaccinés, a révélé Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. « Ce sont malheureusement les personnes non vaccinées qui risquent d’engorger le réseau de la santé au cours des prochaines semaines », a-t-elle prévenu, lors d’une conférence de presse, mercredi.

Émilie Bilodeau La Presse

En tout, 113 personnes sont présentement hospitalisées à Montréal à cause du virus, dont 43 se trouvent aux soins intensifs. « C’est certain que ces gens sont très malades. Ça vient créer une demande de soins accrus sur nos équipes qui ont été très sollicitées depuis les 20 derniers mois », a souligné Mme Bélanger.

Les salles d’urgence de la métropole sont d’ailleurs occupées à 110 % et ce taux augmente parfois à 150 %, voire 160 %, a-t-elle ajouté, qualifiant la situation de « fragile ». En parallèle, la pénurie de main-d’œuvre est criante. Des 4000 postes d’infirmières à combler à travers la province, la moitié se trouvent à Montréal. Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal cherche à lui seul 400 infirmières et 100 infirmières auxiliaires.

« On est capable de donner les services, mais les secteurs les plus critiques, c’est notamment dans les salles d’urgence, les soins intensifs et les blocs opératoires », a fait savoir Mme Bélanger.

250 cas par jour

Dans les sept derniers jours, 250 nouvelles personnes sont infectées quotidiennement à Montréal. 80 % de ces cas sont liés au variant Delta. « Le virus circule à Montréal et on espère être capable de maintenir une pente pas trop abrupte », a déclaré la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal.

Les 18-24 ans sont ceux qui contractent le plus le virus, cet automne, mais depuis la semaine dernière, la hausse de cas s’est aussi fait remarquer chez les 0-4 ans, les 5-11 ans et les 85 ans et plus.

Le taux de positivité s’établit à 4 %, mais ce pourcentage augmente dans certains secteurs comme Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Bordeaux-Cartierville, Saint-Léonard, Mercier-Est, Saint-Michel et Parc-Extension.

« Il y a une corrélation directe entre ces territoires et une plus faible couverture vaccinale », a remarqué la Dre Drouin.

La Santé publique recense présentement 136 éclosions : 76 sont dans des milieux de travail, 28 dans des milieux scolaires, 24 dans des milieux de garde et 14 dans des milieux de soin.

« La majorité de nos éclosions sont de petites éclosions de moins de cinq cas. C’est très positif », a affirmé la Dre Drouin. « Là où on a des éclosions plus importantes, c’est dans les services de garde. Les tout-petits ne portent pas de masque donc on assiste à des éclosions de plus grande envergure », a-t-elle précisé.

Près de 73,5 % des Montréalais sont vaccinés. Ce chiffre augmente à 84 % pour les 12 ans et plus. La Dre Drouin affirme toutefois qu’il reste beaucoup d’efforts à faire pour augmenter la couverture vaccinale des 12-17 ans. « La tournée se continue dans les écoles secondaires puisque la couverture est à 63 % », a-t-elle expliqué.

La Dre Drouin a souligné que 300 000 adultes montréalais ne sont pas complètement immunisés tout comme 200 000 enfants de moins de 11 ans qui ne se sont pas admissibles à la vaccination. « Le virus a encore un bon bassin de personnes vulnérables qu’il peut infecter », a averti Dre Drouin.