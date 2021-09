Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, dont la province fait face à une hausse de cas de COVID-19, a annoncé mercredi l’imposition d’un passeport vaccinal à compter du 20 septembre.

Florence Morin-Martel La Presse

Lors d’un point de presse, les autorités ont précisé que les restaurants, bars et cafés qui n’imposeront pas la preuve de vaccination devront fermer leurs salles intérieures. Dans ce cas, les tables à l’extérieur devront accueillir six personnes ou moins.

De plus, à compter du 16 septembre, les rassemblements à l’intérieur pour les gens pleinement vaccinés seront limités à un total de 10 personnes et seront interdits pour les gens non vaccinés.

Mercredi, la province a rapporté 1609 nouveaux cas et 24 décès, alors que 877 personnes sont hospitalisées, dont 218 aux soins intensifs.

Plus de détails à venir.