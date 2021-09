La tendance à la hausse se poursuit dans la province. Le Québec a rapporté samedi une hausse de 995 nouveaux cas de COVID-19 et de trois décès. Les hospitalisations sont en hausse.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux recense 995 nouveaux cas de COVID-19. Les nouveaux cas rapportés samedi portent la moyenne quotidienne à 714.

Les plus récentes données dans la province font état de trois nouveaux décès.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 218 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit 11 de plus que la veille. On compte désormais 75 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 3.

Le nombre de tests réalisés le 10 septembre s’est élevé à 26 329. Le taux de positivité est à 3,4 %, soit toujours en bas du seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.

Jusqu’à maintenant, plus de 55 759 cas de variants préoccupant ont été identifiés au Québec depuis le début de la pandémie, dont 45 647 cas du variant alpha et 6822 du variant delta. Entre le 22 et le 28 août, 66,8 % des cas recensés étaient le variant Delta.

La vaccination se poursuit

Le ministère de la Santé indique que 23 328 injections supplémentaires ont été administrées. De ceux-ci, 8079 personnes ont tendu le bras pour la première fois vendredi.

Jusqu’à présent, 88 % de la population de 12 ans et plus a reçu sa première dose et 81 % ont reçu leur deuxième dose.