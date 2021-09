La direction du CHSLD Herron a multiplié les appels au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal à la fin mars 2020 pour les alerter d’un important manque de personnel.

Gabrielle Duchaine La Presse

C’est ce qui est ressorti, mardi après-midi, de l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel sur les décès survenus dans certains CHSLD pendant la première vague de la pandémie.

Le 27 mars, le directeur de l’établissement, Andrei Stanica, a appelé à la ligne d’urgence mise sur pied par le CIUSSS pour les établissements privés pour aînés. Un premier cas de COVID venait d’être confirmé chez les résidents. Un autre avait des symptômes.

Selon un rapport d’intervention du CIUSSS au centre d’hébergement déposé en preuve, le directeur a alors mentionné avoir besoin d’équipement et de personnel. « Il nous dit avoir un enjeu au niveau du personnel comme plusieurs membres de son personnel ont dû être placés en isolement », selon le rapport.

En soirée, le médecin traitant de plusieurs résidents a à son tour alerté le CIUSSS « d’un manque important de personnel et d’équipement de protection individuelle », dit le même document.

Le lendemain, c’est la propriétaire Samantha Chowieri qui a contacté la ligne téléphonique. Elle a répété qu’elle manquait d’employés. Emélie Castonguay-Leclerc, chef de service certification et assurance du CIUSSS, l’a mise en contact avec une personne au département des ressources humaines. On lui a plus tard dit que les employés avaient été trouvés.

« Le lendemain, le personnel ne s’est pas présenté », a témoigné Mme Castonguay-Leclerc.

Le 29, un autre appel d’une gestionnaire de Herron, toujours avec le même message : On manque de bras. « La situation empire, elle indique qu’elle n’aura pas de personnel pour le soir et la nuit », lit-on dans le rapport d’intervention. Le département des ressources humaines du CIUSSS est à nouveau mobilisé.

L’après-midi, la Dre Nadine Larente, directrice des services professionnels du CIUSSS, est en réunion lorsqu’elle reçoit un message texte de la part d’une des médecins de Herron « SOS », lit-elle sur l’écran de son téléphone. « Elle demande de m’appeler. Elle explique que la situation est très difficile avec l’éclosion, que le personnel avait déserté », a raconté mardi la Dre Larente.

Cette dernière retourne à sa réunion et explique la situation. Le directeur des ressources humaines, présent à la rencontre, dit être au courant. La médecin décide tout de même de se rendre sur place en compagnie d’autres gestionnaires. C’est à ce moment qu’ils se rendent compte de l’ampleur de la crise.

Des employés absents à cause d’Info-Santé

Le rôle d’une directive d’Info-Santé dans la pénurie de personnel à Herron a aussi été analysé devant la coroner. Des témoins ont expliqué que plusieurs employés du CHSLD ont déserté l’établissement en pleine éclosion après avoir appelé au 811.

Quand la Dre Nadine Larente est arrivée à Herron, il n’y avait qu’une pognée d’employés sur place pour 133 résidants. Des aînés n’avaient pas mangé. D’autres étaient souillés. L’endroit était « désorganisé ».

Pour expliquer cette pénurie soudaine, la propriétaire Samantha Chowieri a raconté à la médecin que des employés inquiets avaient contacté la ligne Info-Santé. On leur avait indiqué de se placer en quarantaine durant 14 jours s’ils avaient été en contact avec un cas de COVID-19. « Il y a des employés qui ont appelé au 811. D’autres se sont parlé entre eux. D’autres ont peur », a relaté la Dre Larente.

Des employés ont aussi expliqué à la policière du SPVM chargée de l’enquête criminelle sur Herron qu’ils avaient quitté leur poste après avoir parlé au 811.

Résultat : la majorité du personnel a cessé de se présenter au travail.

La Dre Larente admet avoir été préoccupée par l’application de cette directive d’Info-Santé. Elle témoigne de son « malaise ». Elle a même interpellé la sous-ministre Lucie Opatrny, le soir du 29 mars, à ce sujet.

Devant la coroner, elle s’est demandé s’il est plus risqué de contaminer des résidants après avoir été en contact avec un cas de COVID-19 ou de les abandonner à leur sort. « Ça ne faisait pas de sens d’abandonner les gens avant [que les employés] soient remplacés », a dit la gériatre de formation. « On se retrouve avec une situation où il n’y a pas personne pour hydrater, nourrir. »

Selon elle, la Santé publique n’aurait peut-être pas donné la même consigne aux travailleurs de Herron « vu la situation » si elle avait été contactée plutôt qu’Info-Santé.

Les audiences concernant le CHSLD Herron dureront trois semaines. L’enquête devait se tenir l’hiver dernier, mais la coroner avait accepté de la reporter à la demande de l’avocate des propriétaires. Celle-ci craignait une interférence avec un éventuel procès criminel. Depuis, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé qu’il ne déposerait pas d’accusations.