La ville de Montréal a lancé mardi deux initiatives par l’intermédiaire des jeux vidéo pour inciter les jeunes de 12 à 25 ans à se faire vacciner.

Alice Girard-Bossé La Presse

Un montant d’une valeur de 25 000 $ séparé entre cinq à six prix sera tiré parmi les jeunes de 12 à 25 ans qui utiliseront le mot-clic #gamervacciné_e sur les réseaux sociaux. Ce mot-clic pourra être utilisé sur divers médias sociaux comme TikTok, Twitter, Instagram et Facebook.

Le concours débutera le mardi 31 août et prendra fin le 1er octobre. Il est réservé aux jeunes Montréalais vaccinés.

Les jeunes joueurs de jeux vidéo seront également invités à venir se faire vacciner les 11 et 12 septembre entre 8 h et 20 h au Palais des Congrès. Des cadeaux seront remis par l’industrie du jeu vidéo. Des influenceurs, des travailleurs issus de l’industrie des jeux vidéo et des personnages de « cosplay » seront également sur place.

« À Montréal, on a la chance d’avoir beaucoup de joueurs et en même temps on a une industrie très importante avec des milliers d’employés du jeu vidéo », a affirmé le président de la Guilde du jeu vidéo du Québec, Dominique Lebel.

Environ 50 % de la population au Québec joue aux jeux vidéo et ce nombre augmente chez les jeunes de 12 à 25 ans, a indiqué M. Lebel.

Rappelons que les jeunes de 12 à 17 ans peuvent également s’inscrire au concours Gagner à être vacciné du Gouvernement du Québec, où des bourses d’études sont à gagner. « Ce qui a été mis de l’avant par le gouvernement du Québec est excellent, mais nous, c’est un concours un peu plus ciblé pour les jeunes de Montréal », a précisé M. Lebel.

Motiver les jeunes

Au cours des dernières semaines, plusieurs initiatives ont été mises en place pour inciter les jeunes à se faire vacciner, notamment par l’intermédiaire de communiqués de presse, de feuillets d’information, de fêtes de quartier et de réseaux sociaux, a énuméré le Dr Paul Leguerrier, coresponsable médical de la Vaccination COVID-19 à la direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal.

Avec la propagation du variant Delta, la santé publique juge la couverture vaccinale des jeunes Montréalais insuffisante. À l’heure actuelle, 70,3 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin et 57 % sont adéquatement vaccinés. Le Dr Leguerrier espère que le taux de vaccination chez les jeunes se rendra à 85 %.

Taux de vaccination à Montréal