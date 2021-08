Hausse des cas et hospitalisations prévue à Montréal et Laval

Le Québec anticipe une hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations à Montréal et Laval au cours des prochaines semaines.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Si on se fie aux prévisions de l’INESS qui sortiront jeudi, on va avoir une hausse des cas et des hospitalisations dans les prochaines semaines, particulièrement à Montréal et Laval, si la tendance se maintient », a déclaré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en conférence de presse mardi.

Il affirme que pour le moment, le niveau des cas est relativement stable, avec environ 600 cas par jour.

Les jeunes sont particulièrement touchés par le virus et certains sont hospitalisés. « On a encore beaucoup de jeunes qui ne sont pas vaccinés », a déploré le ministre Dubé.

Les hospitalisations demeurent également faibles. À l’heure actuelle, les capacités hospitalières varient entre 15 et 25 % selon les régions. « C’est la bonne nouvelle, mais ça peut changer très vite », a affirmé le ministre Dubé.

Passeport vaccinal

À la veille de l’implantation du passeport vaccinal, moins de 30 % des Québécois adéquatement vaccinés ont téléchargé l’application VaxiCode leur permettant de présenter leur code QR.

Jusqu’à présent, 1 700 000 Québécois ont téléchargé l’application VaxiCode, a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux mardi. Près de 5 millions de personnes sont adéquatement vaccinées dans la province.

Plus de 185 000 personnes ont téléchargé VaxiCode Verif, permettant aux commerçants de scanner les codes QR des clients.

Les deux applications mobiles sont maintenant disponibles gratuitement pour les appareils Apple et pour les appareils Android.

Les citoyens qui ne possèdent pas de téléphones intelligents peuvent imprimer leur preuve vaccinale en différents formats. Le ministre Dubé a indiqué que plusieurs personnes âgées de 75 ans et plus n’ont pas leur photo sur leur carte d’assurance maladie. Pour les accommoder, ils devront uniquement présenter une pièce d’identité avec leur adresse.

« On sait que les deux prochaines semaines seront rock’n’roll. C’est pour ça qu’on a donné jusqu’au 15 septembre avant d’appliquer les pénalités », a indiqué le ministre Dubé.

À partir de mercredi, le passeport vaccinal COVID-19 sera obligatoire pour avoir accès à certains lieux ou pour participer à certaines activités non essentielles, comment les bars, les restaurants et les gyms, ainsi que dans les festivals.

L’objectif est de permettre aux personnes adéquatement vaccinées d’avoir accès aux évènements publics à fort achalandage et activités à haut taux de contact de socialisation pour des activités non essentielles.

Concours vaccinal

À quelques jours du grand tirage, près de 4,3 millions de Québécois se sont inscrits au concours Gagner à être vacciné du Gouvernement du Québec.

Vendredi, un tirage d’un lot de 1 million et de plusieurs lots additionnels sera tenu parmi les personnes inscrites qui auront reçu leurs deux doses.