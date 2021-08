(Toronto) La Presse Canadienne a appris que l’Ontario se prépare à annonce, la semaine prochaine, son propre système de passeport vaccinal contre la COVID-19.

La Presse Canadienne

Trois sources bien informées du dossier au sein des hauts responsables du gouvernement ontarien ont confirmé que le plan est en préparation et que des détails restent à être peaufinés avant une annonce prévue la semaine prochaine.

Selon ces mêmes sources, le système de passeport vaccinal serait accompagné de restrictions d’accès à des lieux publics non essentiels selon le statut vaccinal. Le tout doit encore faire l’objet de discussions au sein du gouvernement avant qu’une annonce officielle ne soit faite.

La mise en place d’un tel outil représenterait un important changement de direction pour le premier ministre Doug Ford qui avait précédemment rejeté cette idée.

Le gouvernement ontarien fait toutefois face à des pressions de plus en plus fortes de la part d’entreprises, de municipalités, de travailleurs de la santé et de responsables de la santé publique qui réclament un passeport vaccinal dans la province.

Des systèmes semblables ont déjà été annoncés au Québec et en Colombie-Britannique.