(Calgary) Services de santé de l’Alberta affirme qu’une femme considérée comme morte pendant 30 minutes a été ramenée à la vie par des médecins à l’aide d’un nouvel appareil, ce qui serait une première au Canada.

La Presse Canadienne

Brenda Crowell de Calgary a développé des caillots sanguins peu de temps après avoir contracté la COVID-19 plus tôt cette année. Sa santé s’est rapidement détériorée et, à un moment donné, le personnel médical a passé 25 minutes à effectuer des pratiques de réanimation cardiorespiratoire (RCR) pour la maintenir en vie.

« Sa tension artérielle avait atteint son niveau le plus bas. Elle était extrêmement basse. Elle est entrée dans un état de choc et s’est effondrée, et certains de ses organes étaient défaillants », a déclaré le Dr Jason Wong, radiologue interventionnel au Foothills Medical Center, lors d’une conférence de presse, jeudi.

Son équipe est ensuite passée à l’action après avoir reçu l’approbation de Santé Canada pour utiliser un nouvel appareil — l’Indigo Lightning CAT12 — pour extraire un caillot sanguin mortel qui avait pénétré dans les poumons de Brenda Crowell.

PHOTO JEFF MCINTOSH, THE CANADIAN PRESS Brenda Crowell et le Dr Jason Wong montrant l'appareil qui a sauvé sa vie.

Elle s’est réveillée sans savoir à quel point elle était proche de la mort.

« Les gens disent qu’il n’y a plus de miracle, mais il y en a, parce que je ne pense pas que je serais ici sans le contact de Dieu », a déclaré Brenda Crowell.

Elle avait passé près d’un mois à l’hôpital, dont huit jours dans un coma artificiel. Sa famille craignait le pire.

« Mon fils, qui avait 18 ans, a dit : “ Maman, nous ne savions pas si nous planifierions tes funérailles ” », a déclaré la dame en larmes.

J’ai des jours émotifs où je ne peux tout simplement pas croire ce qui m’est arrivé, à quel point j’étais malade et à quel point j’étais proche de la mort. Je ne peux pas croire ce que ma famille a vécu. Brenda Crowell

Le CAT12 est un tube de la taille d’une grande paille et permet aux experts médicaux d’éliminer les caillots sanguins plus gros, qui ne pouvaient auparavant éliminer, grâce à une procédure peu invasive.

Le Dr Wong a déclaré que le CAT12 change la donne.

« Nous savions, sur la base de l’imagerie, que le cœur de Brenda se portait extrêmement mal. Nous savions qu’il y avait de grandes quantités de caillots sanguins dans ses poumons, c’était donc ce qui nous a fait déclencher la procédure. »

Brenda Crowell, qui n’était pas vaccinée lorsqu’elle a été déclarée positive à la COVID-19, espère que son expérience encouragera les autres à se faire vacciner.

Bien qu’elle avait des doutes sur le vaccin auparavant, toute sa famille a maintenant reçu les deux doses. Sa première dose lui a été administrée avant qu’elle ne quitte l’hôpital.

« Je sais qu’il y a beaucoup de controverses et tout. Nous étions aussi un peu pris dans ces controverses », a déclaré Brenda Crowell au sujet du vaccin.

« Vous pouvez toujours vous faire vacciner. Vous devez faire ce que vous pouvez pour améliorer les choses pour tout le monde. »

La majorité des Albertains hospitalisés ou admis aux soins intensifs avec la COVID-19 sont soit non vaccinés, soit partiellement vaccinés, selon les données de Services de santé de l’Alberta.