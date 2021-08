La Santé publique rapporte 323 nouveaux cas de COVID-19 au Québec mardi, soit 86 de moins que la veille. Aucun décès supplémentaire ne s’ajoute, mais le nombre d’hospitalisations continue de grimper.

Coralie Laplante La Presse

Au total, 88 personnes sont actuellement hospitalisées en raison des suites de la COVID-19, soit 6 personnes de plus que lundi. Le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré stable, à 27.

Les nouveaux cas recensés portent à 378 la moyenne quotidienne des cas de COVID-19 calculée sur sept jours.

Les données concernant le nombre de cas de COVID-19 et d’hospitalisations en fonction du statut vaccinal seront désormais disponibles quotidiennement, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

« 74 % est maintenant adéquatement vacciné. On est sur le point d’atteindre notre objectif minimal », a écrit M. Dubé. « Les non-vaccinés continuent d’être plus à risque autant pour être infectés par le virus que pour être hospitalisés. […] On surveille la situation de très près les nouvelles hospitalisations pour toutes les catégories d’âge », a affirmé le ministre dans la même publication.

Ainsi, des 323 cas rapportés mardi, 216 sont survenus chez des personnes non vaccinées ou ayant reçu leur première dose il y a moins de 14 jours. Les primo-vaccinés représentent 55 des nouveaux cas, et les doubles vaccinés, 52.

Parmi les 12 dernières hospitalisations recensées, six patients n’étaient pas vaccinés ou avaient reçu leur première dose depuis moins de 14 jours, trois avaient tendu le bras à une reprise, et trois avaient reçu deux injections.

Une comparaison entre l’été 2020 et l’été 2021 « montre très bien les bénéfices de la vaccination », a évoqué Christian Dubé dans une seconde publication Twitter. Une hausse de 11 % des cas de COVID-19 a été recensée entre les deux périodes, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Cependant, les hospitalisations ont diminué de 64 % et les décès, de 87 %.

« Malgré une hausse des cas, les hospitalisations et décès sont en diminution : la vaccination est efficace », a renchéri le ministre de la Santé.

La campagne de vaccination se poursuit

Un total de 43 831 doses supplémentaires ont été administrées, ce qui porte à 74,9 % la proportion des Québécois ayant reçu au moins une dose de vaccin.

Chez les personnes de 12 ans et plus, 85 % ont reçu au moins une injection. De ce nombre, 74 % ont eu deux doses de vaccins.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.