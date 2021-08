COVID-19

La vaccination offerte samedi au pied du Stade olympique

Des premières et deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19 seront offertes ce samedi sous une tente extérieure, près du Stade olympique, dans l’objectif de vacciner les Montréalais qui visitent le Biodôme et le Planétarium, ou encore les amateurs du CF Montréal et les usagers du stade Saputo.