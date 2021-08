Le Québec a recensé dimanche 321 nouveaux cas de COVID-19, mais comme c’est le cas depuis quelques jours déjà, aucun décès supplémentaire n’a été rapporté dans la population.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a lui-même confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux en milieu de journée, en ajoutant que 50 789 doses de vaccin avaient par ailleurs été administrées samedi.

Depuis quelques semaines déjà, le bilan quotidien détaillé du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’est pas diffusé en ligne les jours de week-end.

« Tous les détails seront donnés lundi. On continue de suivre de près l’ensemble des régions, groupes et tranches d’âge. Il ne faut pas baisser la garde », a indiqué M. Dubé, sans donner plus de détails.

Pendant ce temps, en Ontario, les autorités locales ont signalé dimanche 511 nouveaux cas de COVID-19, on ne déplore toutefois aucun décès là encore. Il s’agissait de la première fois que le nombre de nouveaux cas était supérieur à 500 en Ontario depuis la mi-juin.

Selon la ministre provinciale de la Santé Christine Elliot, 350 des nouveaux cas n’ont pas été vaccinés du tout et 67 autres n’ont reçu qu’une dose. Plus de 50 340 doses de vaccin, dont 31 315 deuxièmes doses, ont été administrées depuis le précédent bilan pour un total de plus de 20 millions.