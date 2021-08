PHOTO STEVEN SENNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Une éclosion de variant Delta dans une petite ville du Massachusetts suggère que les personnes totalement vaccinées infectées par le variant Delta pourraient transmettre le virus aussi facilement que les personnes non vaccinées.

Alice Girard-Bossé La Presse

Les fêtes dans les bars, les restaurants et les chambres d’hôtel se sont enchaînées à Provincetown, petite ville de villégiature située à l’extrémité du cap Cod, au Massachusetts, au début du mois de juillet. Peu de mesures sanitaires étaient en place, mais la majorité des vacanciers étaient doublement vaccinés.

« Nous avons eu les mesures sanitaires les plus strictes de l’État pendant toute la pandémie. Les masques étaient obligatoires dans la rue, les capacités [des établissements] étaient limitées, tous les spectacles de l’été dernier ont eu lieu en plein air. Nous avons également eu le taux de vaccination le plus élevé de l’État », explique à La Presse Kristen Becker, une résidante de Provincetown.

La situation sanitaire était maîtrisée. Pendant les deux dernières semaines du mois de juin, la région avait enregistré zéro cas de COVID-19. La vie était revenue à la normale. Du moins, c’est ce que pensaient les résidants.

Dans les semaines suivantes, 469 cas de COVID-19 liés aux évènements estivaux ont été recensés à Provincetown. Les tests ont permis d’identifier le variant Delta chez 90 % des personnes infectées. Fait important : les trois quarts des cas sont survenus chez des personnes entièrement vaccinées.

« Quasiment tout le monde était vacciné, alors les gens ont fait la fête en se croyant en sécurité. Mais finalement, des personnes ont été infectées », explique David O’Connor, professeur de pathologie et de médecine de laboratoire à l’École de médecine et de santé publique de l’Université du Wisconsin.

« Dès que les nouvelles données sur la transmissibilité sont arrivées, toute la ville a fait la queue pour passer des tests, porter des masques et fermer les activités intérieures pendant une semaine, le temps de recueillir davantage de données », raconte Mme Becker.

Au total, 80 % des personnes infectées ont signalé des symptômes, les plus fréquents étant de la toux, des maux de tête, des maux de gorge, des douleurs musculaires et de la fièvre.

La bonne nouvelle ? Seuls cinq malades de la COVID-19 ont été hospitalisés. Parmi ceux-ci, deux avaient une pathologie sous-jacente. « Ça montre que le vaccin fait son travail, parce que parmi le grand nombre de cas, il n’y a eu aucun décès et il y a eu très peu d’hospitalisations », souligne Andrew Noymer, épidémiologiste de l’Université de Californie.

Des mesures à suivre

L’éclosion de Provincetown a permis de révéler que les personnes vaccinées pouvaient propager le variant Delta, ce qui pourrait engendrer de nouvelles vagues d’infections. « Même les régions sans transmission substantielle de la COVID-19 pourraient envisager d’étendre les stratégies de prévention, y compris le port du masque dans les lieux publics intérieurs, quel que soit le statut vaccinal », ont affirmé les CDC dans leur rapport d’analyse.

Depuis le début du mois d’août, l’épidémie à Provincetown ne cesse de régresser, mais les citoyens demeurent prudents.

Il y a eu seulement quelques hospitalisations. Aucun décès. Les vaccins ont fonctionné. Ils n’ont juste pas empêché la propagation. Et c’est ce que nous avons appris. Kristen Becker, résidante de Provincetown, au Massachusetts

La résidante de Provincetown est fière de la façon dont la communauté s’est adaptée lorsque les scientifiques se sont rendu compte de ce qui se passait. « Honnêtement, dans une communauté moins responsable, cela aurait été un vrai problème », soutient-elle.

Un variant contagieux

Des scientifiques chinois ont découvert qu’une personne infectée par le variant Delta posséderait une charge virale plus de 1000 fois supérieure à celle de la souche d’origine, indique M. Noymer. Cette étude pourrait expliquer pourquoi les personnes infectées seraient à ce point susceptibles de transmettre la maladie.

« Ce n’est pas parce que la charge virale est 1000 fois plus grande que le virus est 1000 fois plus transmissible », précise toutefois le professeur. Il indique que le variant Delta serait de quatre à huit fois plus transmissible que le variant Alpha.

Qu’en est-il de la vaccination mixte ?

De nombreux Québécois ont reçu une vaccination mixte, soit une dose du vaccin d’AstraZeneca suivie d’une dose d’un vaccin à ARN messager. Est-ce aussi efficace contre le variant Delta ? « Nous avons besoin de plus de données et de temps pour trancher », répond M. O’Connor.

Selon lui, il est peu probable que la vaccination mixte soit moins efficace que deux doses du même vaccin. « Au contraire, il y a certainement une possibilité que la vaccination croisée soit plus efficace, mais il faut encore des données pour le confirmer », conclut-il.