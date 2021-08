L’annonce de l’implantation prochaine d’un passeport vaccinal semble déjà avoir un impact sur la campagne de vaccination au Québec. Jeudi, plus de 11 500 Québécois ont pris rendez-vous pour obtenir une première dose, soit le double des journées précédentes.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Hier, 11 519 Québécois ont pris rendez-vous pour leur première dose. C’est le double des journées précédentes », a en effet confirmé la porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Marjorie Larouche, dans un courriel envoyé à La Presse.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, n’a pas manqué de saluer cette augmentation. « Avec le passeport vaccinal et la quatrième vague, les personnes qui ont fait l’effort de se faire vacciner ne doivent pas être privées d’activités. C’est aux retardataires à se conformer », a-t-il martelé.

Le ministre doit annoncer dans les prochains jours les modalités exactes du passeport vaccinal au Québec, mais selon nos informations, le gouvernement Legault maintient pour l’instant le cap sur l’objectif de faire une utilisation ciblée, selon le contexte épidémiologique d’une région, par exemple.

Québec a aussi toujours l’intention de déployer le passeport vaccinal après le 31 août, quand tous les Québécois qui le souhaitent auront eu la chance de recevoir deux doses de vaccin. Si, cependant, la situation épidémiologique d’un secteur se dégradait d’ici là, les autorités pourraient accélérer son déploiement. Le gouvernement a déjà écarté la possibilité d’un recours au passeport vaccinal pour avoir accès à des services jugés essentiels.

En France, l’implantation d’un passeport sanitaire avait suscité une véritable ruée vers les centres de vaccination, alors que plus de 3 millions de personnes s’y sont présentées en deux jours, dont 63 % étaient des jeunes de moins de 35 ans.

218 nouveaux cas, un décès

Pendant ce temps, la province recense vendredi 218 nouveaux cas et un décès supplémentaire, continuant ainsi à observer une tendance à la hausse sur sept jours, mais une certaine accalmie dans les décès.

En fait, avant le décès enregistré vendredi, la province n’avait pas rapporté de mort depuis deux semaines. Le dernier recensé était en effet survenu le 22 juillet.

Dans le réseau de la santé, on observe vendredi une légère baisse de trois hospitalisations par rapport à la veille. Ainsi, 57 patients demeurent toujours hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 15 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse d’un cas en 24 heures sur ce plan.

La vaccination progresse

Côté vaccination, la province a administré jeudi 51 911 doses de vaccin, auxquels s’ajoutent 1365 vaccins donnés avant le 5 août qui n’avaient pas encore été comptabilisés. La majorité de ces injections étaient des deuxièmes doses, soit près de 44 000 d’entre elles. Au total, plus de 11,3 millions de doses ont été données depuis le début de la pandémie au Québec.

À ce jour, un peu plus de 6,3 millions de Québécois ont reçu au moins une dose, soit plus de 73 % de la population. Du nombre, plus de 5,1 millions en ont reçu deux, soit tout près de 60 % de tous les Québécois.

Dans un communiqué, le MSSS a précisé que « 72 cas sous investigation dans la région de Montréal ont été inclus dans les données en raison d’un enjeu informatique ». « Après investigation, l’ensemble de ces cas a été retiré du nombre total de personnes infectées ».

Ce sont donc 378 680 Québécois qui ont jusqu’ici été infectés par la maladie depuis le début de la crise. De ce nombre, 365 881 d’entre eux sont maintenant considérés rétablis.

Mercredi, le Québec a réalisé 18 221 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Rappelons que l’objectif de Québec était initialement d’atteindre 75 % d’ici la fin de l’été, mais Ottawa recommande désormais de dépasser le seuil des 80 % dans tous les groupes d’âge.

Jeudi, François Legault et Justin Trudeau ont par ailleurs lancé un nouvel appel à la vaccination, surtout chez les jeunes. « Les cas augmentent à travers le pays et c’est inquiétant. Donc si vous n’avez pas encore reçu votre première ou deuxième dose : allez-vous faire vacciner. Il n’y a pas de temps à perdre. »

