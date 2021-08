PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

Attablées au restaurant Kamúy, Barbara Augustin (à droite) et Marjorie Mindron (à gauche) ont des réticences au sujet du passeport vaccinal. « Mais je comprends que c’est pour le bien collectif et que cela prime », admet Marjorie Mindron. Barbara Augustin craint que cela ne déchire la population. « Il y a déjà beaucoup d’inégalités dans notre société, et là, c’est comme si on en ajoutait », soutient-elle.