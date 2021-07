Le but de la loterie est de convaincre les plus réticents à recevoir deux doses de vaccin.

(Québec) Malgré les pépins techniques, plus de 360 000 Québécois vaccinés se sont inscrits au concours « Gagner à être vacciné » depuis l’ouverture des inscriptions, il y a 24 heures. Depuis dimanche, le site était par moment indisponible en raison du fort achalandage.

Fanny Lévesque La Presse

« Les plateformes, très sollicitées depuis dimanche, continuent de s’adapter à l’afflux » de visiteurs, a confirmé lundi le cabinet du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Dimanche, la plateforme pour s’inscrire au concours a éprouvé des difficultés techniques, empêchant un grand nombre de personnes de soumettre leur candidature. Selon le Ministère, le site a été 20 fois plus sollicité « que d’habitude ».

« Nous sommes conscients qu’il y a eu des pannes sur le site », a écrit le MSSS dans un courriel. Le MSSS ne possède pour le moment aucune « donnée ventilée sur les âges des personnes et leur région ou leur statut vaccinal ».

Inscriptions 25 juillet jusqu’à minuit : 297 602 26 juillet : 65 548 (jusqu’à 8 h)

Ce matin, le site était par moment indisponible. « Dû à un fort achalandage, le site d’émission de la preuve vaccinale et d’inscription au concours est temporairement non disponible. Veuillez tenter de vous réinscrire un peu plus tard », était-il indiqué sur la page d’accueil. Autour de midi, la situation était rétablie.

Le but de la loterie est de convaincre les plus réticents à recevoir deux doses de vaccin. Au total, quatre tirages auront lieu, soit les vendredis 6, 13, 20 et 27 août. Les prix seront de 150 000 $ pour les 18 ans et plus. Pour les jeunes de 12 à 17 ans, on attribuera à chaque tirage deux bourses d’études de 10 000 $.

« L’objectif est de récompenser ceux qui se sont fait vacciner depuis le début de la campagne et d’alimenter le sentiment d’urgence des personnes à prendre rendez-vous pour leur première dose », a mentionné le cabinet du ministre Christian Dubé. Les gens vaccinés ont jusqu’au 5 août 23 h 59 pour s’inscrire au premier tirage, alors qu’il n’y en aura d’autres par la suite. Une seule inscription est nécessaire pour tous les tirages.

Un gros lot de 1 million sera offert aux adultes le vendredi 3 septembre. Les jeunes auront la chance de remporter une des 16 bourses d’études de 20 000 $. Pour être admissibles, les participants devront avoir reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19 au moment de chacun des tirages du mois d’août et avoir reçu deux doses de vaccin au moment du tirage du gros lot le 3 septembre.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a souligné sur Twitter que « plus 60 % des Québécois âgés de 12 ans et plus ont maintenant reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 ». Il a encouragé une fois de plus la population à devancer l’administration de la deuxième dose alors « qu’il n’a jamais été aussi facile » de le faire sur Clic Santé.

Québec a dans sa ligne de mire que 75 % des Québécois soient pleinement vaccinés au 31 août.