COVID-19

Voyages non essentiels au Canada

Des assouplissements dès le 9 août

Les Américains et les résidents permanents américains qui habitent aux États-Unis, sont pleinement vaccinés et veulent venir au Canada en vacances ou pour tout autre motif non essentiel pourront le faire à compter du 9 août, a annoncé le gouvernement Trudeau, lundi. Cet assouplissement sera étendu aux habitants d’autres pays le 7 septembre.