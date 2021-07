99 nouveaux cas et trois décès

La tendance des nouveaux cas de COVID-19 continue à augmenter légèrement au Québec, mais les décès et les hospitalisations demeurent peu élevés. La province rapporte jeudi 99 nouveaux cas et trois décès supplémentaires.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 99 nouveaux cas rapportés jeudi portent la moyenne quotidienne à 86. La tendance est ainsi en hausse de 28 % sur une semaine.

La majorité des nouveaux cas et des personnes hospitalisées n’ayant pas été vaccinés, le ministre de la Santé a appelé les Québécois à recevoir leurs doses le plus rapidement possible. « 95 % des personnes ayant contracté la COVID-19 ne sont pas adéquatement vaccinées. Ces mêmes personnes représentent 89 % des hospitalisations. Ces chiffres sont frappants. Ils démontrent toute l’importance d’aller se faire vacciner à 2 doses, dès maintenant », a écrit Christian Dubé.

À noter, une révision des données sur les cas de COVID a mené au retrait de 189 cas rapportés ce printemps. Il s’agissait de doublons, précise le ministère de la Santé.

Les trois décès supplémentaires portent à un la moyenne quotidienne des décès.

Les hospitalisations demeurent peu élevées. On recense présentement 71 personnes hospitalisées, soir une de moins que la veille. Du nombre, 21 se trouvent aux soins intensifs.

Le Québec rapporte une augmentation de 105 088 doses de vaccin administrées, pour un total de 10,4 millions depuis le début de la campagne.

Ainsi, 6,2 millions de Québécois ont reçu au moins une première dose, soit 72,1 % de la population. De ce nombre, 4,2 millions ont reçu leurs deux doses, soit 49,2 % des Québécois.