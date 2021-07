103 nouveaux cas et aucun décès

La tendance à la hausse des cas de COVID-19 se confirme alors que le Québec rapporte mardi 103 nouveaux cas. La province ne rapporte toutefois aucun nouveau décès et une baisse des hospitalisations.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 103 nouveaux cas portent à 81 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est ainsi à la hausse de 21 % par rapport à la semaine dernière.

Le taux de propagation de la COVID-19 au Québec est présentement de 9,5 nouveaux cas par million d’habitants, soit tout près du seuil fixé l’automne dernier pour passer au palier d’alerte jaune, soit 10.

Les cas actifs se concentrent présentement dans la région métropolitaine, principalement à Laval et Montréal.

La hausse se concentre chez les 20 à 39 ans. En effet ceux-ci représentent les deux tiers des nouveaux cas. Les jeunes adultes présentent le taux de vaccination le plus faible, 30 % n’ayant pas reçu le vaccin contre la COVID-19.

Le ministère de la Santé note que 67 % des nouveaux cas depuis quatre semaines se trouve chez les gens qui n’avaient pas été vaccinés et 29 % chez ceux qui n’avaient reçu qu’une seule dose. Seulement 4 % des cas touchent les gens ayant reçu deux doses.

En l’absence de nouveau décès, la moyenne demeure à moins d’un par jour.

Les hospitalisations poursuivent leur baisse. On recense présentement 72 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit cinq de moins que la veille. Du nombre, 21 se trouvent aux soins intensifs.

Importance de la vaccination

Devant ce bilan, le ministre de la Santé, Christian Dubé, insiste sur l’importance de la vaccination. « On garde le cap sur notre plan de match d’atteindre 75 % de vaccination chez les 12+au 31 août. On le voit partout ailleurs : une quatrième vague frapperait les non-vaccinés et leurs proches en premier. Il est minuit moins une pour obtenir votre première dose », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Le nombre de doses administrées a augmenté de 100 819, pour un total de 10,3 millions depuis le début de la campagne de vaccination.

À ce jour, 6,2 millions de Québécois ont reçu au moins une dose, soit 72 % de la population. Du nombre, 4,1 millions en ont reçu deux, soit 48 % des Québécois.