Les Américains et les résidents permanents des États-Unis qui habitent chez nos voisins du Sud, sont pleinement vaccinés et veulent entrer au Canada pour un voyage non essentiel pourront le faire à compter du 9 août. Les ressortissants d’autres pays pourront le faire à compter du 7 septembre. Certaines exigences d’entrée au Canada seront également allégées. L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, et quatre autres aéroports canadiens, pourront également recommencer à accueillir des vols de l’étranger le 9 août.

Ariane Krol La Presse

Le gouvernement Trudeau en a fait l’annonce lundi en début d’après-midi.

Les voyageurs devront avoir reçu leurs deux doses de vaccin au moins 14 jours avant leur entrée au Canada, et remplir les nouvelles exigences liées à cet assouplissement.

Les visiteurs devront avoir reçu des vaccins approuvés par le gouvernement du Canada, soit ceux fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD et Janssen (Johnson & Johnson), en fournir la preuve en anglais ou en français par l’application ArriveCAN (sur le web ou sur téléphone cellulaire) et avoir cette preuve prête à être présentée sur demande à la frontière.

L’exigence du test de dépistage moléculaire à passer avant l’arrivée demeure, et les visiteurs ne devront pas présenter de symptômes de la COVID-19 à leur arrivée.

Par contre, il n’y aura plus de test systématique à l’arrivée pour les voyageurs pleinement vaccinés. Cette étape a été remplacée par le dépistage, à l’arrivée, d’une certaine proportion, qui reste à déterminer, de voyageurs qui seront soumis à un test de dépistage au premier jour.

Par ailleurs, les enfants non vaccinés de moins de 12 ans n’auront plus à faire une quarantaine de 14 jours, mais demeureront soumis à plusieurs mesures sanitaires rigoureuses. Ils pourront se déplacer avec leurs parents pleinement vaccinés mais, durant les 14 premiers jours suivant leur arrivée, devront éviter les lieux collectifs comme les camps de vacances, les garderies ou les écoles. Ils devront se soumettre aux tests de dépistage du premier et du huitième jour.

Il n’y aura pas de liste exhaustive de lieux qui leur seront interdits, mais des précisions seront données d’ici le 9 août, a indiqué l’Agence de la santé publique du Canada. Les provinces et territoires auront également le droit d’imposer des règles plus strictes.

De plus, cinq aéroports additionnels pourront recommencer à recevoir des vols internationaux à compter du 9 août, dont l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Les aéroports internationaux Macdonald-Cartier d’Ottawa, James-Armstrong-Richardson de Winnipeg, ainsi que ceux d’Halifax et d’Edmonton figurent également sur la liste

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Les vols internationaux seront autorisés à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec à compter du 9 août.

À parti du 9 août, le séjour obligatoire de 3 jours à l’hôtel sera éliminé pour tous voyageurs, mais les voyageurs qui ne sont pas pleinement vaccinés devront encore se soumettre au test de dépistage du premier jour et du huitième jour, et respecter une quarantaine de 14 jours.

Ces assouplissements tiennent compte de l’augmentation du taux de vaccination et de la diminution des cas de COVID-19 au Canada, mais les mesures aux frontières pourraient être modifiées en fonction de la situation épidémiologique, a prévenu Ottawa.

« Le gouvernement du Canada recommande encore aux Canadiens d’éviter les déplacements non essentiels à l’extérieur du Canada, car les voyages à l’étranger accroissent le risque d’exposition à la COVID-19 et à ses variants, ainsi que le risque de transmission », a souligné Santé Canada dans des documents explicatifs.

Les décrets qui devaient être renouvelés le 21 juillet le seront avec le contenu actuel, mais Ottawa publiera des amendements à ces décrets d’ici 9 août, a indiqué l’agence de santé publique.

Des précisions seront également données au cours des prochaines semaines concernant l’ouverture à l’ensemble des visiteurs étrangers, le 7 septembre.