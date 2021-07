COVID-19

Voyages non essentiels au Canada

La frontière ouverte aux Américains pleinement vaccinés le 9 août

Les Américains et les résidents permanents des États-Unis qui habitent chez nos voisins du Sud, sont pleinement vaccinés et veulent entrer au Canada pour un voyage non essentiel pourront le faire à compter du 9 août. Les ressortissants d’autres pays pourront le faire à compter du 7 septembre. Certaines exigences d’entrée au Canada seront également allégées. L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, et quatre autres aéroports canadiens, pourront également recommencer à accueillir des vols de l’étranger le 9 août.