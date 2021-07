(Halifax) La Nouvelle-Écosse entamera mercredi la quatrième phase de son déconfinement, mais le médecin hygiéniste en chef de la province appelle les citoyens à se faire vacciner contre la COVID-19 avec les doses de Moderna, sans hésitation.

Michael Tutton La Presse Canadienne

Le docteur Robert Strang a affirmé lundi que l’assouplissement des mesures est lié au faible nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19.

Les commerces pourront donc accueillir leurs clients à leur pleine capacité, tandis que les églises et autres lieux de rassemblements seront tenus de respecter une capacité de 50 % ou avec un maximum de 150 personnes. Jusqu’à 50 personnes peuvent participer à des activités extérieures, comme des réunions de famille.

Selon le Dr Strang, environ 90 000 Néo-Écossais n’ont pas encore profité de la possibilité de devancer l’administration de la deuxième dose de leur vaccin.

Il semble que des gens attendent de pouvoir recevoir celui de Pfizer-BioNTech au lieu du vaccin de Moderna alors que les deux vaccins sont sécuritaires.

« À tous ceux qui attendent pour le vaccin de Pfizer, s’il vous plaît, n’attendez plus. Il n’y a aucune différence […] Ils sont tous deux sûrs et efficaces », a dit le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.

« Le variant Delta a mis les pieds dans les autres provinces et une seule dose du vaccin ne suffit pas pour vous protéger », a affirmé le Dr Robert Strang en référence à cette mutation du virus qui l’a rendu plus contagieux.

Le gouvernement a mis en place des cliniques sans rendez-vous pour les 18 ans et plus, a précisé M. Strang.

Parmi les restrictions sanitaires qui seront levées mercredi, on retrouve la disparition des limites imposées aux cours de danse et de musique et dans les espaces intérieurs.

Les sports organisés, comme les sports d’équipe et de compétition ou récréatifs pourront compter jusqu’à 25 personnes à l’intérieur et 50 personnes à l’extérieur, sans aucune distance physique.

Les camps de jour pourront accueillir 30 jeunes par groupe, en plus des employés et bénévoles, pourvu qu’ils suivent le guide des mesures sanitaires pour les camps de jour.

Dans le domaine des arts et de la culture, il sera possible de rassembler 25 personnes pour les pratiques et spectacles à l’intérieur et le double à l’extérieur sans aucune distanciation physique.

Pendant ce temps, les résidents des centres de soins à longue durée pleinement vaccinés pourront recevoir des visiteurs dans leur unité ou aller eux-mêmes visiter leurs proches à l’extérieur.