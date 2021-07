COVID-19

Inquiétudes à l’égard des femmes enceintes non vaccinées

Environ le quart des femmes enceintes qui sont suivies par des obstétriciens-gynécologues du CHU Sainte-Justine ne sont pas vaccinées et hésitent à le faire. Or, cette clientèle est particulièrement vulnérable à la COVID-19, affirment des spécialistes qui estiment que si une quatrième vague frappe le Québec à l’automne, ces patientes non protégées pourraient être des cibles de choix pour le virus.