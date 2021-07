Au moment où Québec évoque la mise en place d’un passeport vaccinal à l’automne si la situation épidémiologique l’exige, plusieurs pays à travers le monde, eux, ont déjà déployé une telle mesure.

Coralie Laplante La Presse

Le « Coronapas » au Danemark

Le Danemark emploie le « Coronapas » depuis le 6 avril dernier. Le document, disponible en format papier ou sur une application, permet notamment aux personnes pleinement vaccinées d’accéder aux restaurants, aux salons de coiffure, aux cinémas et aux théâtres. Les responsables de lieux publics qui ne vérifient pas le « Coronapas » des individus s’exposent à une amende d’au moins 400 euros, voire 6000 euros en cas de récidive.

Le « passeport vert » en Israël

PHOTO GIL COHEN-MAGEN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un homme montre son « passeport vert » à la réception d’un gymnase de Tel-Aviv, en Israël, en février dernier.

Israël a imposé le « passeport vert » vaccinal en février. Il permettait aux citoyens de se rendre au gym, dans les piscines, au cinéma et dans les salles de spectacle. Les personnes qui avaient reçu deux doses de vaccin pouvaient obtenir le document sur lequel apparaissait un code QR. Depuis le début du mois de juin, Israël a suspendu l’utilisation du passeport vaccinal, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire.

Voyages facilités dans l’Union européenne

Depuis le 1er juillet, un passeport sanitaire, mieux connu sous le nom de « pass européen », permet aux citoyens de voyager dans les 27 pays de l’Union européenne (UE). À ces États s’ajoutent la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. Ce document confirme qu’une personne a été vaccinée contre le coronavirus ou qu’elle a passé un test de dépistage qui s’est révélé négatif. Le « pass européen » dispense les voyageurs de faire une quarantaine. Cependant, les différents pays sont autorisés à remettre en place des mesures sanitaires plus sévères si la propagation du virus augmente.

Le Japon ira de l’avant

PHOTO KIM KYUNG-HOON, REUTERS Passants à Tokyo, au Japon, jeudi

Le Japon commencera à distribuer ses passeports vaccinaux à la fin du mois de juillet. Le pays est actuellement en consultation pour savoir dans quelle mesure s’imposera l’usage du code QR dans diverses situations. Pour le moment, le Japon ne prévoit pas empêcher les individus d’entrer au pays s’ils n’ont pas de passeport vaccinal. Cependant, les personnes pleinement vaccinées n’auraient pas à subir de restrictions sanitaires aussi strictes à leur descente de l’avion.

Discorde aux États-Unis

« Il n’y aura pas de base de données fédérale sur les vaccinations et aucun mandat fédéral exigeant que chacun obtienne un certificat de vaccination », avait affirmé la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, en avril dernier. Cependant, un mois plus tard, Washington a dit envisager de mettre en place un passeport vaccinal pour les Américains qui se rendent à l’étranger ou qui en reviennent. Le sujet suscite la discorde aux États-Unis. À New York, l’Excelsior Pass permet aux résidants d’avoir accès à certains commerces, salles de spectacle et restaurants. La Floride et le Texas refusent quant à eux l’idée du passeport vaccinal, disant qu’elle va à l’encontre des droits fondamentaux.