Après une baisse marquée, le bilan de la COVID-19 du Québec s’est alourdi de 10 décès jeudi alors que la région de Chaudière-Appalaches a rapporté plusieurs morts survenus l’hiver dernier. Avec 64 nouveaux cas, la tendance à la baisse de la pandémie demeure en effet bien en place cet été.

Pierre-André Normandin La Presse

Dans son plus récent bilan COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) explique que le bilan de 10 décès supplémentaires s’explique par un « rattrapage dans la saisie des décès répartis sur plusieurs jours ». En effet, neuf d’entre eux sont survenus il y a plus d’une semaine.

Vérifications faites, les neuf décès rapportés en ce 8 juillet sont survenus entre le 30 novembre 2020 et le 29 janvier 2021, soit il y a plus de six mois, révèlent des données compilées par La Presse.

Le bilan du MSSS ne le précise pas, mais la correction statistique semble être survenue dans la région de Chaudière-Appalaches. Le bilan de la région s’est alourdi de neuf décès par rapport à mercredi. Le dixième décès rapporté jeudi est survenu dans la Capitale-Nationale.

Pratiquement épargnée durant la première vague, Chaudière-Appalaches a été durement touchée par les deuxièmes et troisièmes vagues. La région a déploré 367 décès depuis le début de la pandémie.

En tenant compte de cette correction statistique, le Québec continue à observer en moyenne un décès par jour.

Les cas demeurent en baisse. Le Québec rapporte ainsi 64 nouveaux cas jeudi, portant ainsi la moyenne quotidienne calculée sur une semaine à 68. La tendance est ainsi en diminution de 24 % sur une semaine.

Les hospitalisations affichent une légère baisse. On compte 101 personnes hospitalisées, soit deux de moins que la veille. Du nombre, 23 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de deux également.

La vaccination ralentit légèrement

Le Québec rapporte que 115 116 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées, pour un total de 9 millions. 6,1 millions de Québécois ont ainsi reçu au moins une dose, soit 70,7 % de la population.

Le Québec a également administré deux doses à plus de 3 millions de personnes, soit 35,2 % de la population.

Le rythme de la campagne de vaccination a légèrement fléchi depuis une semaine. Le Québec vaccine en moyenne 98 000 personnes par jour présentement, contre 104 000 il y a une semaine. Malgré ce ralentissement, la province est en bonne voie d’atteindre son objectif de pleinement vacciner 75 % des Québécois de 12 ans et plus d’ici la fin de l’été.