Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas semblé pressé de procéder à la réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui restera fermée aux déplacements non essentiels au moins jusqu’au 21 juillet prochain.

(Ottawa) Le Canada est bien loin d’être sur le point de rouvrir ses frontières aux voyageurs qui ne sont pas vaccinés contre la COVID-19, a signalé jeudi le premier ministre Justin Trudeau.

Mélanie Marquis La Presse

« Je peux vous dire tout de suite que ça n’arrivera pas avant un bon moment », a-t-il laissé tomber en marge d’une annonce aux airs préélectoraux du côté de la Colombie-Britannique.

« Nous devons continuer à nous assurer […] que tous les sacrifices que tant de gens ont faits au cours des derniers mois n’ont pas été vains […] Nous n’allons pas compromettre ça en allant trop rapidement », a-t-il ajouté.

Le premier ministre n’a pas non plus semblé pressé de procéder à la réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui restera fermée aux déplacements non essentiels au moins jusqu’au 21 juillet prochain.

« Nous nous approchons de la fin de cette pandémie, mais nous ne sommes pas encore rendus là », a-t-il dit en citant comme indicateurs l’état de la campagne de vaccination et la situation épidémiologique au pays.

« Nous allons continuer à travailler avec les provinces, nous allons continuer à discuter d’un plan sur le quand et le comment se fera la réouverture, et nous allons continuer à travailler avec la Maison-Blanche et nos partenaires aux États-Unis », a-t-il dit.

« Mais nous allons nous assurer qu’à chaque étape, la sécurité des Canadiens et la solidité du plan demeurent la priorité », a poursuivi Justin Trudeau, qui fait l’objet de pressions d’acteurs des milieux politique et économique pour rouvrir la traverse.

Le gouvernement canadien a assoupli les restrictions à la frontière pour les voyageurs aériens. Depuis lundi, les Canadiens qui sont adéquatement vaccinés ne sont plus tenus de faire une quarantaine à l’hôtel, entre autres allègements.

Les frontières demeurent toutefois fermées aux voyageurs étrangers. Elles sont verrouillées depuis mars 2020, lorsque la première vague de la pandémie de la COVID-19 a déferlé sur le Canada et à travers le monde.