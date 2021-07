« Si ça n’allait pas bien et qu’il y avait une augmentation des cas au mois de septembre, on ne pourra pas reconfiner les gens. On ne peut pas reconfiner les gens avec ce qu’on vient de vivre pendant 15-16 mois », a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Hausse des cas de COVID-19 ou pas à l’automne, le gouvernement Legault exclut l’idée d’imposer un nouveau confinement. Après 16 mois de restrictions, le ministre de la Santé Christian Dubé estime que les Québécois pleinement vaccinés doivent s’attendre à pouvoir continuer à recevoir les services jugés non essentiels.

Ariane Krol La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

« Si ça n’allait pas bien et qu’il y avait une augmentation des cas au mois de septembre, on ne pourra pas reconfiner les gens. On ne peut pas reconfiner les gens avec ce qu’on vient de vivre pendant 15-16 mois », a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Lors d’un point de presse, il a indiqué que le Québec devra faire des « choix de société ». « Il va falloir faire des choix. Il y a des services non essentiels qui devront être disponibles aux gens qui ont deux doses », a-t-il dit.

Il a ainsi réitéré son invitation aux citoyens à se faire vacciner, d’autant plus que les doses sont disponibles. Le Québec a en effet en réserve 2,2 millions de doses présentement, soit pratiquement assez pour atteindre l’objectif d’offrir deux doses aux trois quarts des Québécois de 12 ans et plus.

À ce jour, 2,7 millions de Québécois ont reçu leurs deux doses. De plus, environ 170 000 Québécois ayant eu la COVID ont reçu au moins une dose. Ainsi, 38,7 % des Québécois de 12 ans et plus sont considérés comme « pleinement vaccinés ».

La deuxième dose accessible en quatre semaines sur Clic Santé

Le ministre Dubé a par ailleurs indiqué que les Québécois qui souhaitent recevoir leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 pourront le faire également en prenant rendez-vous sur le portail Clic Santé.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« À compter de [mardi] matin, ça va rendre disponible la mise à jour des rendez-vous à l’intérieur de quatre à huit semaines », a annoncé le ministre Dubé en conférence de presse à l’hôpital Santa Cabrini à Montréal.

La possibilité de recevoir la deuxième dose en moins de huit semaines avait déjà été annoncée et offerte, mais il fallait se rendre dans un centre de vaccination sans rendez-vous pour s’en prévaloir, a rappelé le ministre.

Une mise à jour sur la vaccination sera faite jeudi, a précisé M. Dubé.