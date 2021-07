Le Québec a rapporté mercredi cinq hospitalisations de moins que la veille. Cette tendance à la baisse se poursuivra-t-elle ? Oui, selon un nouveau rapport qui prévoit une diminution des hospitalisations « pour les 3 prochaines semaines » dans l’ensemble de la province.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Les projections suggèrent encore une diminution du taux d’occupation des lits réguliers et de soins intensifs pour les 3 prochaines semaines », a indiqué l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESS) dans son plus récent rapport d’analyse. Cette baisse devrait se poursuivre dans l’ensemble de la province.

Mercredi, le nombre d’hospitalisations a diminué de cinq par rapport à la veille, pour un total de 117 personnes hospitalisées. On compte en ce moment 35 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de quatre.

« En ce moment, la majorité de la population plus âgée est vaccinée avec deux doses. Alors je pense que même si on a plus de cas, il y aura moins d’hospitalisations », a indiqué André Veillette, professeur en médecine et directeur de l’Unité de recherche en oncologie moléculaire à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM). Selon lui, les hospitalisations risquent d’être principalement chez des personnes qui ne sont pas vaccinées.

À l’heure actuelle, moins de 10 % des lits réguliers et moins de 15 % des lits aux soins intensifs désignés pour les patients COVID-19 sont occupés dans le Grand Montréal. Pour le reste du Québec, le taux d’occupation des lits réguliers et des soins intensifs pour les patients COVID-19 est de 5 %.

Baisse des cas

Au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas a diminué de 33 % par rapport à la semaine précédente. « Cette diminution est observée dans la majorité des groupes d’âge et dans la plupart des régions », peut-on lire dans le rapport.

« C’est une bonne nouvelle que toutes les régions suivent la même tendance à la baisse, mais ce n’est pas parce que c’est le cas actuellement que ça va rester comme ça », indique le Dr Gaston De Serres, épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Il rappelle que le variant Delta pourrait venir changer le portrait de la situation rapidement.

Le Québec a rapporté mercredi 126 nouveaux cas, soit une légère hausse par rapport à la moyenne de 90 cas par jour de la dernière semaine.

« On s’attendait à une hausse avec les derniers assouplissements. Ça démontre toutefois que la pandémie n’est pas derrière nous et que le virus circule toujours. On doit rester prudents et recevoir 2 doses du vaccin », a précisé mercredi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

Bilan stable

Le Québec a rapporté mercredi trois décès supplémentaires. De ces trois nouveaux décès, aucun n’est survenu dans les 24 dernières heures, alors qu’on en rapporte deux entre le 23 et le 28 juin et un avant le 23 juin. Au cours de la dernière semaine, il y a eu en moyenne un décès par jour. Depuis le début de la pandémie, 11 210 Québécois ont succombé à la COVID-19.

C’est dans la région de Montréal que l’on déplore le plus de nouveaux décès, avec deux de plus que la veille. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean en recense un nouveau. Les autres régions n’ont pas rapporté d’autres décès.

Le nombre de tests réalisés le 28 juin s’est élevé à 19 611, tandis que le taux de positivité au Québec est de 0,6 %. « En général, si on se tient en bas de 1 %, la transmission est très faible et on est heureux », dit le Dr De Serres.

La vaccination se poursuit

Le ministère de la Santé indique que 108 607 injections de vaccin supplémentaires ont été réalisées, soit 102 799 dans les 24 dernières heures et 5808 avant le 29 juin, pour un total de 8 269 963 doses administrées au Québec.

Hors de la province, 22 327 doses ont été administrées, pour un total de 8 292 290 doses reçues par les Québécois.

Mardi, 52 650 doses de Pfizer, 864 220 doses de Moderna et 120 000 doses d’AstraZeneca ont été reçues. La province devrait recevoir 880 600 doses de Moderna cette semaine.