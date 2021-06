Dès mardi matin, il sera possible de choisir de devancer son rendez-vous en obtenant un vaccin différent que celui obtenu en première dose sur la plateforme Clic Santé.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Une fonction pour modifier le lieu du rendez-vous pour recevoir sa deuxième dose sera également disponible dès le 29 juin. Notons que la plateforme offrira des plages horaires dans des lieux se trouvant dans la même région que le site de vaccination initial », peut-on y lire dans un communiqué du gouvernement provincial rendu public lundi après-midi.

Jusqu’à maintenant, la plateforme offrait uniquement la possibilité de recevoir la deuxième dose au même site de vaccination choisi lors de l’administration de la première dose.

Il est aussi possible de se présenter dans une clinique sans rendez-vous et de recevoir le vaccin Moderna, peu importe le vaccin utilisé lors de la première dose. Plusieurs cliniques offrent également les vaccins d’AstraZeneca et de Pfizer en sans rendez-vous.

Rappelons que les vaccins de Moderna et de Pfizer sont tous deux des vaccins à ARN messager et « ont donc un fonctionnement et une composition semblables », précise le communiqué.

Ceux qui décident d’opter pour deux vaccins différents devront tout de même respecter l’intervalle de 8 semaines entre les deux doses.