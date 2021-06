COVID-19

Vaccination dans Montréal-Nord

Un « blitz » pour faire fondre le retard

Affichant l’un des plus faibles taux de vaccination au Québec, Montréal-Nord met les bouchées doubles, voire triples, pour rattraper son retard : déploiement de cliniques mobiles et éphémères devant la mairie, dans les écoles secondaires et dans les milieux de travail, en plus d’une équipe de sensibilisation qui déambule dans les rues du secteur. Tout pour atteindre l’objectif de vacciner 75 % des Québécois admissibles.