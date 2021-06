Une clinique de vaccination sans rendez-vous sera mise sur pied mercredi soir, aux alentours du Centre Bell, pour les fans du Tricolore qui souhaiteraient se faire vacciner avant le deuxième match du Canadien contre les Golden Knights de Vegas.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a lui-même annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en fin d’après-midi.

La clinique sera ouverte « de 17 h à 21 h ce soir, aux alentours du Centre Bell », a-t-il tweeté, sans donner plus de détails. Il a toutefois remercié diverses entreprises, dont la Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et les épiceries Métro, qui ont toutes collaboré à l’initiative de différentes façons. Le CIUSSS Centre-Sud a aussi été impliqué.

« D’ailleurs, je serai de la partie », a aussi promis le ministre Dubé, en s’adressant aux fans du Canadien de Montréal qui souhaiteraient le rencontrer.

« On parle d’environ 200 doses disponibles, mais ce qui est le plus important derrière cette opération, c’est tout le symbole que ça envoie aux partisans du Canadien de Montréal. On joint l’utile à l’agréable. C’est un évènement qui est très local, et on s’attend à ce que les gens soient au rendez-vous », a indiqué l’attachée de presse du ministre, Marjaurie Côté-Boileau.

Autant des premières que des deuxièmes doses pourront être administrées, pour autant que le délai minimal de huit semaines est respecté entre chacune d’elles.

Québec précise que « si tout se passe bien », l’expérience pourrait être reproduite au courant des prochains jours, notamment lorsque le Canadien jouera à domicile. « On va être attentifs à la réponse des gens ce soir, mais disons que c’est vraiment le moment idéal pour se faire vacciner », dit Mme Côté-Boileau.

Bon nombre de personnes sont attendues en soirée devant le Centre Bell, alors que le Tricolore tentera de créer l’égalité dans sa série de demi-finales l’opposant aux Golden de Knights de Vegas. Ceux-ci ont remporté le premier affrontement par la marque de 4-1, lundi soir au Nevada.

Plus tôt dans la journée, Québec a rapporté que 87 000 doses de vaccin ont été administrées mardi. À ce jour, 5,9 millions de Québécois ont reçu au moins une dose, soit 68,4 % de la population. Du nombre, 1,1 million en a reçu deux, soit 12,7 %.

Fait à noter : le groupe des 12 à 17 ans a franchi mercredi le seuil des 75 % vaccinés ou ayant pris rendez-vous pour l’être, trois semaines à peine après l’ouverture de leur groupe à la vaccination. Les 18 à 39 ans, eux, tardent toujours à franchir ce cap, surtout chez les hommes. C’est d’ailleurs en bonne partie dans l’objectif de rejoindre cette tranche d’âge en particulier que Québec a mis sur pied la clinique près du Centre Bell, ont indiqué des sources gouvernementales à La Presse mercredi.