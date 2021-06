Au plus fort de la pandémie, au printemps 2020, la liste des CHSLD surveillés par le ministère de la Santé comptait plusieurs dizaines d’établissements en éclosion, et beaucoup d’entre eux étaient jugés « en situation critique », signifiant que plus de 25 % de leurs résidants étaient infectés.

Plus qu'un seul cas actif dans les CHSLD du Québec

(Montréal) Alors qu’ils ont été durement touchés lors de la première vague de la pandémie, il ne reste qu’un seul cas actif de COVID-19 dans les CHSLD du Québec.

Stéphanie Marin La Presse Canadienne

Au plus fort de la pandémie, au printemps 2020, la liste des CHSLD surveillés par le ministère de la Santé comptait plusieurs dizaines d’établissements en éclosion, et beaucoup d’entre eux étaient jugés « en situation critique », signifiant que plus de 25 % de leurs résidants étaient infectés.

En date du 13 juin, seul le CHSLD Aimé-Leduc en Montérégie figure toujours sur cette liste, et on n’y rapporte qu’un seul cas actif.

Le vaccin contre la COVID-19 y est pour quelque chose selon l’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ) : 95 % des résidants ont reçu une première dose, et 84 % ont même reçu leur seconde.

« Ce sont des taux très élevés. On est très contents », a déclaré le Dr Jasmin Villeneuve, médecin-conseil auprès de l’INSPQ, responsable de la coordination des activités scientifiques pour la prévention et le contrôle des infections dans les milieux de soins.

Les RPA

La situation dans les résidences privées pour aînés (RPA) s’est aussi considérablement améliorée, bien qu’on recense à la mi-juin un peu plus de cas que dans les CHSLD, selon les données du ministère de la Santé.

La résidence Bonséjour à Saint-Jean-de-Dieu, dans le Bas-St-Laurent, inquiète pour le moment et se trouve dans la section « rouge » de la liste gouvernementale : 44 % de ses résidants sont atteints de la COVID-19, mais l’établissement étant petit, il ne s’agit que de quatre cas actifs. Dix autres RPA sont « sous surveillance » actuellement, mais ils ne comptent pour la plupart qu’une seule personne infectée.

La progression des taux de vaccination en RPA est encore plus élevée qu’en CHSLD : 95 % de leurs résidants ont reçu une première dose et 87 % ont reçu les deux.

Le Dr Villeneuve évoque plusieurs hypothèses à la base de ces diminutions notables du nombre de cas actifs.

D’abord, la vaccination des résidants et du personnel soignant dans ces milieux de vie — « un élément majeur dit-il, qui a fait une grosse différence depuis cet hiver » — mais aussi le fait que désormais « on comprend mieux la maladie » et comment elle se propage.

« Les connaissances que l’on a acquises, ça aide beaucoup à se protéger », juge le médecin.

Finalement, la diminution du nombre de cas dans la population en général a aussi un impact sur les résidants des CHSLD et des RPA. « Ce sont des vases communicants », fait-il valoir.

Le peu de cas actifs en CHSLD, « c’est très encourageant », juge le médecin-conseil. L’enjeu sera désormais de voir si cela va se maintenir, conclut-il.